Alena Seredova riabbraccia Nasi: innamorati e felici dopo la nascita di Vivienne (Di sabato 1 agosto 2020) Alena Seredova è sempre bellissima, e dopo la nascita della sua terzogenita, la piccola Vivienne, sembra ancora più radiosa. Ora si gode le vacanze estive con la sua splendida famiglia: il compagno, Alessandro Nasi, l’ha raggiunta da poco e finalmente si sono potuti riabbracciare. dopo la turbolenta separazione da Gianluigi Buffon e le tantissime indiscrezioni che si sono susseguite sul loro conto, la splendida modella ceca ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore Alessandro Nasi, con la quale è fidanzata ormai da diversi anni. E poche settimane fa la loro bellissima famiglia si è allargata, con l’arrivo di Vivienne Charlotte. La piccola è la prima figlia ... Leggi su dilei

