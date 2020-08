Alcuni treni Italo-Ntv saranno annullati dopo l'ordinanza del ministro (Di sabato 1 agosto 2020) AGI - "Domani siamo ai primi di agosto, ci saranno moltissime persone in partenza, per forza dobbiamo annullare dei treni perché in base all'ordinanza del ministro Speranza li dobbiamo annullare, daremo i rimborsi". Lo ha detto il vice presidente esecutivo di Italo-Ntv, Flavio Cattaneo, ospite di 'Stasera Italia weekend' in merito all'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza per ripristinare l'obbligo di distanziamento sui treni ad alta velocità. Leggi su agi

