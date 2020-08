Al via le riprese de La Casa di Carta: le novità della quinta stagione (Di sabato 1 agosto 2020) La quinta stagione de La Casa di Carta è stata confermata. Su Netflix c’è attesa per la fase finale dell’attacco alla Banca di Spagna. Domani inizieranno le ripresa della quinta stagione de La Casa di Carta. Il fenomeno spagnolo targato Netflix giungerà alla conclusione del suo arco narrativo con la fine dell’attacco alla Banca di Spagna. Il Professore e la sua banda sono alle prese con mille difficoltà, tra un piano che sembra sfuggire dal controllo del cervello della squadra e il commissario che pare aver fatto scacco matto al Professore stesso. Come farà Alvaro Morte a sfuggire all’ennesimo colpo di scena della serie? Per scoprirlo ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : via riprese Cattleya sceglie Nettuno: al via le riprese di una serie tv a Torre Astura IlFaroOnline.it Tagliacozzo Festival al via Domenica 2 Agosto, Nina Zilli inaugura la 36° edizione

Tagliacozzo – “Ci sembra davvero incredibile ma siamo arrivati alla Inaugurazione, dopo mesi di grande sofferenza, di dubbi, di difficoltà indicibili che hanno contribuito costruttivamente ad un Festi ...

Roma, Zaniolo titolare contro la Juve ma sogna la doppia chance

La rincorsa di Nicolò passa per Torino. Contro la Juventus. Che seppur in maschera e con la testa al Lione, rimane sempre una bella passerella. Anzi, per Zaniolo più che una passerella rappresenta un ...

