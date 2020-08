Agghiacciante a Crema: donna si dà fuoco, la gente riprende coi telefonini anziché aiutarla (Di sabato 1 agosto 2020) “Una donna poco fa, al campo del Mezzo a Crema, si è data fuoco. Mentre passavo con mia moglie sono sceso subito dall’auto e ho cercato di spegnere quello che potevo con un asciugamano da palestra. La signora bruciava nel campo di fronte e io ero l’unico che cercava di fare qualcosa. In compenso una ventina di persone con il telefonino, che riprendevano la scena. Dopo minuti e minuti si è avvicinato uno con un estintore che non sapeva cosa fare. Ho spento tutto con l’estintore”. Inizia così la drammatica testimonianza dell’anonimo soccorritore. “La gente riprendeva il rogo anziché aiutare” Il suo racconto, per certi versi Agghiacciante, è stato inviato al sindaco di ... Leggi su secoloditalia

