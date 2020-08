Adriano Celentano ha tradito Claudia Mori: l’altra è Ornella Muti (Di sabato 1 agosto 2020) Adriano Celentano ha tradito sua moglie Claudia Mori con Ornella Muti, la rivelazione ha lasciato i fan senza parole: cosa è successo? Fonte Foto: Instagram @ClaudiaMoripageAdriano Celentano ha stupito tutti con una rivelazione sul suo passato che ha lasciato i fan completamente senza parole. Erano gli anni Ottanta e il Molleggiato era già sposato con Claudia Mori, ma proprio in quel periodo ebbe una storia con una nota attrice. Lei era Ornella Muti e con Celentano divideva il set cinematografico, fino a qualche anno fa nessuno sapeva che i due ebbero una storia ... Leggi su chenews

