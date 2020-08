Accusato di vendere il figlio di 2 anni, la nonna difende Amedeo: “Gli vuole bene, lo dimostreremo” (Di sabato 1 agosto 2020) Accusato di vendere il figlio di 2 anni, la nonna difende Amedeo. Nella casa di Amedeo, il giovane di 19 anni arrestato con l’accusa di aver proposto il figlio per prestazione sessuali in cambio di denaro. La famiglia lo difende e ricostruisce cosa è accaduto prima dell’arresto: “Amedeo era scappato dopo aver fatto un incidente perché l’auto era senza documenti, ma vuole bene al suo unico bambino è stato un malinteso lo dimostreremo”. Siamo ad Ardea, sul litorale sud di Roma, tra Torvaianica ed Anzio. Qui vive Amedeo, il giovane di 19 anni Accusato di ... Leggi su limemagazine.eu

AMorelliMilano : Questo è accusato di aver cercato di 'vendere' un bimbo di due anni. Questi sono crimini contro l'umanità. #Ostia - LascioNina : RT @AMorelliMilano: Questo è accusato di aver cercato di 'vendere' un bimbo di due anni. Questi sono crimini contro l'umanità. #Ostia http… - MaryamSenada : RT @AMorelliMilano: Questo è accusato di aver cercato di 'vendere' un bimbo di due anni. Questi sono crimini contro l'umanità. #Ostia http… - Zebrino_10 : RT @GBucciante: Se #Paratici dovesse riuscire a vendere #Rugani, potrebbe essere accusato di truffa aggravata #CagliariJuve #jvtblive - GPeppe34N : RT @GBucciante: Se #Paratici dovesse riuscire a vendere #Rugani, potrebbe essere accusato di truffa aggravata #CagliariJuve #jvtblive -

