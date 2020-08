Accardi: “Orgoglioso di aver contribuito alla rinascita del Palermo, ho tre momenti nel cuore” (Di sabato 1 agosto 2020) Andrea Accardi ripercorre la stagione 2019/20 che ha visto la rinascita del Palermo e il ritorno tra i professionisti.Il difensore palermitano ha raccontato la sua avventura in quella squadra che ha dominato il proprio girone di Serie D grazie anche alla vicinanza dei propri tifosi. Il pensiero del classe '95 durante l'intervista rilasciata al sito ufficiale nel corso del format "Un anno da Aquile"."Sono molto felice perché ho fatto parte della rinascita del Palermo e spero che ci siano altre annate così belle. Ho subito detto che sarei voluto ripartire con la maglia della mia città con la quale sognavo di giocare fin da quando ero bambino. Le emozioni che ho provato sono uniche ogni volta che scendo in campo, mi aspettavo l'entusiasmo della gente ma non tutta ... Leggi su mediagol

