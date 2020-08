A Livorno non crescono i casi Covid (Di sabato 1 agosto 2020) Livorno - Nessun nuovo caso Covid in provincia di Livorno nelle ultime ore. Si resta così stabili a quota 484 casi. In Toscana vengono segnalati sei nuovi contagi con un decesso. Si tratta, in due ... Leggi su gazzettadilivorno

FabrizioSapia : #Allegri non solo mi ha spiegato il 'corto muso', metafora di vita oramai parte integrante della mia esistenza ma a… - MarzulloRoberto : RT @rep_firenze: Livorno, cinque migranti in fuga, si tuffano dal traghetto. Uno salvato, non sapeva nuotare [aggiornamento delle 11:20] ht… - iltirreno : ?? I ladri non entrano più dalla finestra, ora suonano direttamente alla porta: ecco cosa è successo ad una coppia a… - Maralb09766733 : @nonsivendekaka @bennygiardina Il Livorno era a 5 punti da cosenza e trapani quindi non le perdeva tutte aveva poco… - Ileana0406 : RT @rep_firenze: Livorno, cinque migranti in fuga, si tuffano dal traghetto. Uno salvato, non sapeva nuotare [aggiornamento delle 11:20] ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno non Livorno, cinque migranti in fuga, si tuffano dal traghetto. Uno salvato, non sapeva nuotare La Repubblica Firenze.it RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: Citta, Chievo, Empoli e Frosinone ai play-off. Pescara e Perugia ai play-out, in C Juve Stabia e Trapani

23.10 Il Live della 38^ giornata di Serie B termina qui. Non mi resta che augurarvi una buona serata ed invitarvi a restare su TuttoB per le dichiarazioni dei protagonisti. 23.05 Tantissime emozioni v ...

CORONAVIRUS: 6 NUOVI POSITIVI E UN DECESSO. STABILI LE GUARIGIONI IN TOSCANA

In Toscana sono 10.489 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Due dei 6 casi giornalieri sono da ricolleg ...

23.10 Il Live della 38^ giornata di Serie B termina qui. Non mi resta che augurarvi una buona serata ed invitarvi a restare su TuttoB per le dichiarazioni dei protagonisti. 23.05 Tantissime emozioni v ...In Toscana sono 10.489 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Due dei 6 casi giornalieri sono da ricolleg ...