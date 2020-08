16enne “distratto” dalla musica viene travolto per strada: “Condizioni disperate” (Di sabato 1 agosto 2020) La mamma di Harrison Ellis, 16 anni, ha condiviso le foto choc del giovane travolto da una macchina mentre ascoltava musica con gli auricolari. Harrison Ellis, 16 anni, stava ascoltando la sua musica preferita con gli auricolari mentre camminava per strada, diretto a un incontro con i suoi amici. Purtroppo si è distratto, con il … L'articolo 16enne “distratto” dalla musica viene travolto per strada: “Condizioni disperate” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : 16enne “distratto”