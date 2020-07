Zona rossa Alzano e Nembro? L’audio inedito tra Gallera, Fontana e Speranza (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 4 marzo ebbe luogo un incontro tra Fontana, Gallera e il ministro della Salute Roberto Speranza per fare il punto della situazione in Lombardia. Tra i tanti argomenti, anche la Val Seriana. Lo dimostra un audio dell’incontro diffuso dal Corriere nel quale emerge la timidezza con la quale gli amministratori presentarono la situazione di … L'articolo Zona rossa Alzano e Nembro? L’audio inedito tra Gallera, Fontana e Speranza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

