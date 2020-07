Zignago Vetro limita impatto Covid nel semestre (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Zignago Vetro è riuscito a limitare il calo del fatturato nel primo semestre, a dispetto della crisi del Covid, ed ha riportato ricavi per 196,4 milioni di euro, in calo del 6,3% rispetto al 2019, di cui il 31,7 % fuori del territorio italiano. L’Ebitda si attesta a 48,9 milioni di euro, rispetto ai 56,3 milioni del 2019 e l’Ebit a 21,9 milioni di euro da 30,7 milioni. Il periodo chiude con un utile netto di 14 milioni rispetto ai 22,4 milioni precedenti. L’Indebitamento finanziario netto è di 266,8 milioni di euro (275,7 milioni al 30 giugno 2019). Leggi su quifinanza

Zignago Vetro ha comunicato i risultati economici e finanziari del primo semestre del 2020, periodo chiuso con ricavi per 196,43 milioni di euro, in calo del 6,3% rispetto ai 209,69 milioni realizzati ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 lug - Questo il calendario di luglio dei prossimi consigli di amministrazione delle societa' quotate per l'approvazione dei dati contabili. Le date indicate ...