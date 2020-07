Whirlpool, l’azienda conferma la chiusura dello stabilimento di Napoli entro il 31/10. Patuanelli: “Piano industriale ha carenze” (Di venerdì 31 luglio 2020) Partenza in salita per il tavolo in corso al Ministero dello Sviluppo Economico sulla cessione del sito Whirlpool di Napoli e sul futuro dei suoi 420 lavoratori, convocato oggi da remoto con i ministri dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, del Sud Peppe Provenzano, del Lavoro Nunzia Catalfo, i sottosegretari Alessandra Todde e Alessia Morani, Invitalia, le regioni Lombardia, Campania, Marche e Toscana, i responsabili Whirlpool Spa e i sindacati nazionali e territoriali per fare il punto della situazione. Whirlpool ha subito confermato lo stop della produzione dal 31 ottobre prossimo. A ribadire il no a nuove proroghe, secondo quanto riportano fonti presenti all’incontro, è stato l’amministratore delegato della multinazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano

