Whirlpool conferma gli investimenti | oltre 250 milioni in Italia

NAPOLI – "L'Italia rimane un Paese fondamentale per Whirlpool nella regione EMEA". Così Luigi La Morgia, vicepresidente Operazioni industriali della Regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) della multinazionale americana in merito all'aggiornamento del Piano industriale Italia 2019-2021 presentato al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, al ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, ai rappresentati del ministero del lavoro, ad Invitalia, a sindacati e ai rappresentanti delle Regioni Lombardia, Marche, Toscana e Campania. "Sono confermati – sottolinea – importanti investimenti per i prossimi due anni per rendere la produzione sempre più competitiva. Sarà così possibile contribuire in modo significativo al superamento della crisi dovuta alla pandemia Covid-19. Allo stesso tempo, collaboreremo con il governo per trovare le migliori soluzioni possibili per i dipendenti di Napoli".

