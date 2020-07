Whatsapp avrà i messaggi che si autodistruggono: ecco come funzionerà (Di venerdì 31 luglio 2020) Whatsapp ha deciso di introdurre la funzione dei messaggi che si autodistruggono, ma non si attiverà su tutte le chat: ecco cosa c’è da sapere. Whatsapp è l’applicazione per la messaggistica istantanea più utilizzata e più diffusa del mondo. Proprio per questo l’enorme mole di messaggi che va ad “appesantire” periodicamente la memoria dei telefoni è un problema sentito da … L'articolo Whatsapp avrà i messaggi che si autodistruggono: ecco come funzionerà è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Sveglio2 : Sofia piagne perché lei avrà provato a ricontattare il single bono ma quello l’ha bloccata su whatsapp ??… - Alessandro__DL : Oh mio dio la gente finalmente su #WhatsApp avrà la possibilità di silenziare i gruppi per sempre e non più per un… - UnbreakableMess : Che avrà detto ? Whatsapp ? #reazioneacatena - nicofnt : @fabripav Avrà cercato 'come installare WhatsApp' su Google. - verygreco : La chiusura de #LaZanzara avrà come naturale conseguenza una moltiplicazione di Zanzare DIY attraverso gruppi più o… -

Ultime Notizie dalla rete : Whatsapp avrà Elizabeth Strout: «Negli Usa il Covid ha diviso i ragazzi dagli anziani» Corriere della Sera