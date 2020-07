Wanda Nara, solito selfie mozzafiato. Ma il dettaglio mai visto accende i fan (Di venerdì 31 luglio 2020) Incontenibile, prorompente, popputa Wanda Nara. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi ha abituato i suoi follower a scatti osé ai limiti della censura e anche questa volta è da bollino rosso: selfie dall'alto per mettere in primo piano il seno da maggiorata su vita da vespa e slip sportivi a vita alta. Ma un particolare non sfugge agli occhi di falco del web: all'altezza dell'inguine spunta un tatuaggio. Non la prosaica farfallina di Belén, ma un più naif cuoricino. E i fan la ricoprono di like. Leggi su iltempo

tempoweb : #WandaNara, solito selfie mozzafiato. Ma il dettaglio mai visto accende i fan FOTO - alexXx_96_ : @iambadatpoems @el_sauropode Ma poi che senso ha rispondere con la foto di Wanda nara? ?? È normale che vado di presa per il culo scusami - msadot : Per come Stampa e governo stanno trattando il covid, onore a @mafaldina88, @msKOSTNER e Wanda Nara: non si sono las… - infoitcultura : Wanda Nara esagera: in piscina, col mini costume e con vista San Siro - infoitcultura : Il ritorno di Wanda Nara a Milano: provocazioni vista San Siro -