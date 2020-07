Wall Street apre poco mossa (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Esordio poco mosso per la Borsa di New York, che viene trainata dal buon andamento dei titoli tecnologici. Pochi temi per la giornata, fatta accezione per alcuni dati macro, fra cui la fiducia consumatori dell’Università del Michigan in uscita fra poco. Il Dow Jones si attesta a 26.321 punti, mentre l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.255 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,86%); come pure, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,49%). Beni di consumo secondari (+1,52%), informatica (+0,67%) e utilities (+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore energia, con il suo -1,20%, si attesta come peggiore del mercato. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+5,04%), Merck & Co (+2,90%) e Walgreens Boots Alliance ... Leggi su quifinanza

Linkiesta : Il #WallStreetJournal rivendica il diritto di pubblicare commenti poco ortodossi, e resiste ai ricatti morali della… - tvbusiness24 : #WallStreet apre in rialzo: dopo il ko del 30 luglio a scattare è soprattutto il #NASDAQ grazie all’effetto positiv… - InvestingItalia : Giganti tecnologici volano a Wall Street dopo trimestrali. Google banda - - Gdecorso60 : RT @FedericoDezzani: Con un PIL in caduta del 32% e una guerra all'orizzonte, tutto è possibile in America, col favore di Wall Street ovvia… - Elo9999 : @mauromaurizmab Chiede quello che ritiene giusto un finanziere di Wall Street Lui non pretende vende In quanto la… -