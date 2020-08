Volkswagen ID.3 - Al volante dell'elettrica di Wolfsburg - VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) I due pedali della Volkswagen ID.3 sono estremamente rappresentativi. Per carità, la forma è sempre la solita e la funzione pure. Ma il fatto che siano identificati da un triangolo e due barrette, ovvero gli universalmente noti "play" e "pause", simboleggia alla perfezione la svolta filosofica e industriale che sta affrontando il gruppo Volkswagen. Ecco perché, prima di mettermi al volante della ID.3, mi soffermo più del solito a soppesare ciò che ho davanti. Questa non è certo la prima elettrica partorita dal marchio di Wolfsburg e, a ben pensarci, non ha nemmeno qualcosa di straordinariamente rivoluzionario rispetto ad altre macchine a batteria già in commercio. Tuttavia, sono conscio ... Leggi su quattroruote

