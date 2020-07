Voli cancellati, Antitrust: “Alitalia e Volotea accettano di offrire rimborsi. Al consumatore la scelta se ricevere un voucher” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Antitrust ha chiuso senza adottare misure cautelati i procedimenti che aveva avviato nei confronti di Alitalia e di Volotea per la questione dei Voli annullati anche se programmati in date non interessate dai divieti di spostamento imposti dal coronavirus e dell’offerta di voucher al posto di rimborsi in denaro. Infatti le due compagnie nel frattempo “hanno apportato modifiche alle comunicazioni inviate in caso di cancellazione o di riprogrammazione dei Voli”. In particolare “hanno limitato l’utilizzo della causale per la pandemia Covid ai soli casi in cui non è oggettivamente possibile operare il volo a causa di restrizioni ai trasferimenti di persone”. In più “i vettori hanno previsto la possibilità di richiedere il rimborso ... Leggi su ilfattoquotidiano

