Vittorio Grigolo si racconta commosso, dall’addio alla famiglia all’Arena di Verona (Di venerdì 31 luglio 2020) Vittorio Grigolo si racconta, ospite di Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli, al programma Io E Te. La sua vita e la sua carriera nel pomeriggio televisivo, tra l'emozione generale dovuta al rivivere le tappe fondamentali della sua carriera. “Si costruisce tutto con piccoli mattoni. Gli occhi sono lucidi quando in uno spaccato di pochi minuti si riesce a trasmettere una forza, un’energia che arriva al cuore”, dichiara Vittorio Grigolo nel ripensare al suo percorso artistico. Il tenore ha partecipato di recente all'evento Il Canto Degli Italiani che si è tenuto all'Arena di Verona. Un'atmosfera surreale in una location deserta a causa del Coronavirus e una serie di artisti che hanno dato vita al dolore degli italiani attraverso le loro voci. ... Leggi su optimagazine

infoitcultura : Vittorio Grigolo, ombre pesanti sul suo passato: com’è finita quella vicenda? - infoitcultura : Io e Te, Vittorio Grigolo si confessa da Diaco e ricorda Fabrizio Frizzi - infoitcultura : Io e Te, Vittorio Grigolo in lacrime: “Quanta sofferenza, quante difficoltà in quei giorni” - FQMagazineit : Io e Te, Vittorio Grigolo in lacrime: “Quanta sofferenza, quante difficoltà in quei giorni” - clikservernet : Io e Te, Vittorio Grigolo in lacrime: “Quanta sofferenza, quante difficoltà in quei giorni” -