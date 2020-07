Vittorio Feltri non crede che Mambro e Fioravanti c’entrino con la strage di Bologna (Di venerdì 31 luglio 2020) Puntuale come il 2 agosto. A ogni anniversario della terribile strage di Bologna che, con i suoi 85 morti, rappresenta il peggiore attentato su suolo italiano nella storia repubblicana, si alzano sempre delle voci contrarie rispetto ai tentativi (in verità faticosi) di ripristinare la verità su quel giorno. Nel 40° anniversario, la polemica è ancora più rumorosa e a innescarla è un testimone giornalistico di quell’epoca, Vittorio Feltri. LEGGI ANCHE > strage di Bologna, l’ex CCCP Giovanni Lindo Ferretti: «Ma quali fascisti? Sono stati i palestinesi» Feltri su strage Bologna, secondo lui Mambro e Fioravanti non c’entrano ... Leggi su giornalettismo

