Virus, nel Lazio 334 migranti dalla Sicilia. La Regione: «Positivo il 4,5%. Rischio sovraccarico sistema sanitario» (Di venerdì 31 luglio 2020) Altri 18 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Gli stessi del giorno precedente. Zero i decessi nella Regione. «Nel Lazio sono stati trasferiti 334 migranti dalla Sicilia, di questi 9 si sono resi...

Ultime Notizie dalla rete : Virus nel Virus, in Inghilterra allentamento delle restrizioni rinviato: «Colpa delle riunioni di famiglia» Il Messaggero Spence: “Servirà tutto il 2021 per intravedere la ripresa”

Dall’inviato a New York. «L’economia globale non tornerà ad una parvenza di normalità almeno fino a tutto il 2021. E quando lo farà, non dobbiamo aspettarci di rivivere la normalità a cui eravamo abit ...

Mattarella “Pericolo virus ancora attuale, non abbassare le difese”

ROMA (ITALPRESS) – “Il pericolo del virus è ancora attuale, ma spesso affiora la tendenza a dimenticare e rimuovere esperienze dolorose: era prevedibile, forse non era immaginabile che affiorasse così ...

