Virtus Roma, colpo di scena: iscritta al campionato di serie A (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma - La Virtus Roma è iscritta al campionato di serie A. " Ho preso la decisione di mettere la Virtus nella condizione di iscriversi al prossimo campionato. La decisione era legata a riequilibrare i ... Leggi su corrieredellosport

Triglius : RT @parallelecinico: Serie A 2020/2021, le 16 squadre ufficiali: Bologna Fortitudo Bologna Virtus Brescia Brindisi Cantù Cremona Milano Pes… - lu_ci61 : RT @Fab_Cicciarelli: La Virtus Roma si iscrive al campionato di A ma resta in vendita. Toti: «Virtus patrimonio del basket e della città, o… - DBDeiman : Tutto avrei pensato tranne di vedere la Virtus Roma in Serie A la prossima stagione. Speriamo non sia una stagione… - FanForFun : @danielelozzi @RedGiorgio81 @Luca_Pelosi comprati la felpa a Roma'. E certo, perché uno viene a Roma e si compra la felpa della Virtus ?? - PeterPenna : RT @Eurosport_IT: Roma resta in A: 16 squadre al via la prossima stagione di @LegaBasketA ???????? #EurosportBASKET -