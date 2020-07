Violenza domestica: il gesto in codice che può salvarti la vita (Di venerdì 31 luglio 2020) Una donna vittima di Violenza domestica nel corso della quarantena ha chiesto aiuto ad un’amica con un messaggio in codice. Ecco qual è il gesto da fare e cosa fare in questi casi. E’ successo durante la quarantena per Coronavirus, una donna ha chiesto aiuto ad un’amica in una videochiamata tramite un messaggio in codice. La donna voleva denunciare gli episodi di Violenza domestica di cui era vittima. La donna ha fatto finta di condividere con la sua amica una ricetta, ma il vero motivo di quella chiamata era un’altro. Dietro di lei, nel video, si vede il marito sempre presente che non immaginava quello che la donna avrebbe escogitato per liberarsi da una prigionia troppo pesante. Nel bel mezzo della conversazione la ... Leggi su bloglive

