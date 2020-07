Vinovo, guardia giurata uccide compagna e si toglie la vita (Di venerdì 31 luglio 2020) Una guardia giurata ha ucciso la sua compagna e poi si è tolto la vita. È accaduto in appartamento alla periferia di Vinovo, in provincia di Torino, in via Tetti Rosa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Moncalieri, i vicini avrebbero sentito delle urla e poi degli spari di arma da fuoco. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

