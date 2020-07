VIDEO/ Torna a casa nonna Iolanda, ultracentenaria di Forino (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata dimessa nella tarda mattinata di oggi dall’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino una paziente ultracentenaria sottoposta a un intervento chirurgico per una frattura scomposta del femore. La donna, conosciuta da tutti a Forino (Av), come “nonna Iolanda”, potrà Tornare nel paese in cui è nata 101 anni fa reggendosi sulle proprie gambe. Accompagnata al Pronto soccorso di Contrada Amoretta per una caduta accidentale in casa, è stata ricoverata lunedì scorso nell’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia. Operata mercoledì mattina, il giorno successivo si è già alzata dal letto di degenza e ha cominciato a fare i primi passi. Oggi ... Leggi su anteprima24

Torna l'allarme in Cina, mascherine a Hong Kong

