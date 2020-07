VIDEO Psg-Lione, Coupe de la Ligue 2020: Neymar e Icardi pronti alla finale. Out Mbappé, ma Tuchel… (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Psg affronta il Lione guidato da Rudi Garcia nella finale della Coppa di Lega francese. La compagine di Tuchel potrà contare sull'apporto dei suoi due fuoriclasse in avanti, Neymar ed Icardi, ma dovrà rinunciare all'apporto di Kyilian Mbappè alle prese con un brutto infortunio alla caviglia rimediato nel corso della finale di Coppa di Francia contro il Saint Etienne a causa di un'entrata molto dura da parte di Perrim. Il match che assegnerà la Coupe de la Ligue 2020 avrà inizio questa sera, venerdì 31 luglio, alle ore 21.VIDEO Psg-Saint Etienne, Mbappé in lacrime: brutta entrata di Perrin, infortunio alla caviglia e rissa in campo Leggi su mediagol

