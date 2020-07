Victor Osimhen al Napoli, ora è ufficiale: l’attaccante da Gattuso per 50 milioni. La povertà prima del successo: la sua storia (Di venerdì 31 luglio 2020) “Benvenuto Victor”. Con un semplice e breve tweet il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato l’acquisto di Victor Osimhen, nuovo attaccante dei partenopei per la stagione 2020/21. Il nigeriano arriva dopo una lunga trattativa con il Lille chiusa per 50 milioni di parte fissa e circa 7-8 di bonus. In Ligue 1 approdano anche il portiere Karnezis e il centrocampista della primavera azzurra Manzi. Il neo-attaccante azzurro ha invece firmato un contratto da circa 4,5 milioni a stagione fino al 2025. Un investimento importante, che rende Osimhen l’acquisto più caro della storia del Napoli. L’interesse del club partenopeo era iniziato prima del lockdown, ... Leggi su ilfattoquotidiano

mirkocalemme : Seguendo sui social le vacanze di #Osimhen in Nigeria, ho cercato un documentario su #Makoko, la 'Venezia Nera' all… - UEFAcom_it : ?? ?????????????????? ???? Victor #Osimhen è un nuovo giocatore dell'@sscnapoli. #UCL - OptaPaolo : 86 - Victor #Osimhen ha effettuato 86 conclusioni questa stagione in Ligue 1 con la maglia del Lille, meno solo di… - bluebloodnaples : RT @claudioruss: Le prime dichiarazioni di Victor #Osimhen da nuovo calciatore del #Napoli: “Non vedo l’ora di vestire questa maglia iconic… - ForzAzzurri1926 : ?? LILLE, IL SALUTO A OSIMHEN# LETTERA COMMOVENTE PER IL NIGERIANO > -