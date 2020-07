Viaggi & Turismo: viaggio a Lisbona, Capitale verde europea 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Lisbona, la Capitale del Portogallo e la sua città più grande, ha registrato significative posizioni di rilievo nel corso dei secoli, in termini di importanza storica, culturale e artistica ed è stata recentemente insignita di un altro tipo di titolo: è stata nominata per il 2020 Capitale verde europea, prestigioso titolo conferitole qualche mese fa dall’ex Commissario europeo per l’Ambiente, affari marittimi e pesca: Karmenu Vella, nel corso della cerimonia di premiazione a Nijmegen, nei Paesi Bassi, precedente Capitale verde europea. Lisbona ha fatto passi da gigante nel consolidare la strategia di sostenibilità ambientale ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi & In bici, a piedi o in monopattino: ecco i viaggi senza aereo Il Sole 24 ORE Emilia Romagna: turismo, da Regione 1,3 mln per agenzie viaggio -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 31 luglio - Per partecipare al bando regionale le agenzie di viaggio, a prescindere dalla forma giuridica, devono aver accusato tra il 1? marzo e il 31 maggio ...

Ryanair e Tap Air Portugal: novità, pasto a bordo e offerte biglietti aerei a poco prezzo

Le ultime novità in merito alla compagnia aerea low cost Ryanair ci comunicano che partirà una nuova rotta ovvero quella che da Milano Malpensa arriverà a Vienna con due frequenze al giorno a partire ...

