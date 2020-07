Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 20:30 (Di venerdì 31 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 20:15 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SULLA PONTINA, TRAFFICO RALLENTATO TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI E IN DIREZIONE POMEZIA. PER VERIFICHE TECNICHE RESTA CHIUSA VIA DI TOR BELLA MONACA ALL’ALTEZZA DI VIA CASILINA, IL TRAFFICO VIENE DEVIATO IN VIA DEL FUOCO SACRO. INFINE CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA Roma NAPOLI VIA CASSINO, IN DIREZIONE NAPOLI, RISOLTO GUASTO AD UN TRENO TRA ZAGAROLO E COLLEFERRO. È TUTTO PER OGGI, A DOMANI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ... Leggi su romadailynews

