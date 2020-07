Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 10:30 (Di venerdì 31 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 10:20 SIMONE PAZZAGLIA DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE PER UN INCIDENTE TRA L’USCITA A24 E LA NOMENTANA SEMPRE SUL GRA RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA ALTEZZA TUSCOLANA CON CODE IN VIA DI SMALTIMENTO SPOSTANDOCI SULLA A24 TROVIAMO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA UN INCIDENTE CREA CODE ANCHE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA TROVIAMO TRAFFIO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA DOVE A CAUSA DI LAVORI DI SFALCIO SI VIAGGIA INCOLONNATI DAL GRA FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 08:15: VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai