Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 08:15 (Di venerdì 31 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 7:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA ED ARDEATINA SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma DAL 31 LUGLIO AL 14 AGOSTO LA LINEA TRAM 5 SARÀ INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA TRAMVIARIA A PORTA MAGGIORE E DI RIFACIMENTO STRADALE DELLA CORSIA TRAM IN VIA PRENESTINA INFINE I CANTIERI SULLA A91 Roma-FIUMICINO, PER LAVORI DI INSTALLazioNE DELLE POSTAZIONI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO A CURA DI ANAS E’ ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 08:15: VIABILITÀ DEL 31 LUGLIO 2020 ORE 7… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SE NE ACCORGE IL CITTADINO! NON SE NE ACCORGE LE PREPOSTE ALLA RIMOZIONE E ALLA VIABILITÀ, SI FA FINTA DI NON VEDERE.… - GHERARDIMAURO1 : SE NE ACCORGE IL CITTADINO! NON SE NE ACCORGE LE PREPOSTE ALLA RIMOZIONE E ALLA VIABILITÀ, SI FA FINTA DI NON VEDER… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai