Vertenza Efas, raggiunta l’intesa con la Provincia: il 6 agosto contratto per ulteriori 300km (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Oggi si è registrato un passo in avanti decisivo per la Vertenza Esaf, la Società affidataria della Regione Campania di un programma di manutenzione stradale del patrimonio Provinciale sannita (esteso nel complesso per circa 1.300 chilometri). Dopo una lunga giornata di trattativa presso il Tavolo istituito nella sede dell’Ente di largo Carducci con la partecipazione del Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano e degli ingegneri Salvatore Minicozzi e Michelantonio Panarese, da una parte per la Provincia, ed i rappresentanti dell’Azienda e quelli del Sindacato, dall’altra, è stata raggiunto l’intesa per la liquidazione da parte della Provincia dello stato di avanzamento dei lavori fin qui effettuati su circa 900 ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Vertenza Efas