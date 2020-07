Verbali segreti sul coronavirus, la richiesta della Lega: “Conte dica al Parlamento che c’è dietro i Dpcm” (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Il gruppo della Lega al Senato scrive alla presidente Elisabetta Casellati “affinché metta in campo tutte le iniziative istituzionali necessarie per permettere ai parlamentari di accedere agli atti, ai pareri e a ogni documento del comitato scientifico della Protezione civile e utilizzati dal presidente Giuseppe Conte per emanare i Dpcm nel periodo del lockdown”. Lo annuncia il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. ”I documenti sono tutt’ora secretati – dice Romeo – nonostante il parere contrario del Tar del Lazio. Il governo si oppone a questa operazione di trasparenza in maniera incomprensibile. Il Parlamento e i cittadini hanno diritto di sapere. Ci auguriamo che la nostra iniziativa trovi il più ... Leggi su ilprimatonazionale

