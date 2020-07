Venezia-Perugia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Venezia-Perugia sarà visibile oggi in tv? Ecco l’orario, il canale e le informazioni sulla diretta streaming del match della trentottesima e ultima giornata di Serie B 2019/2020. E’ un vero e proprio spareggio per evitare i playout quello del Penzo: ai veneti occorre un pareggio per la matematica salvezza, mentre agli umbri serve la vittoria proprio per scavalcare gli avversari e mettersi in salvo indipendentemente dalle altre partite. Calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 31 luglio, diretta tv non disponibile, streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

LiveSp0rt911 : Venezia vs Perugia >>> - chaleeboh3131 : SOCCER MATCHES 7/31/20: SERIE B: FROSINONE FROSINONE/PISA OVER 2 GOALS VENEZIA/PERUGIA UNDER 3 GOALS CITTADELLA CIT… - YouWantBonus : RT @YouWantBonus: Betwinner ?? - TUTTOB1 : Perugia, Oddo: 'Col Venezia è una finale, dobbiamo fare una partita intelligente' - SamueleLongo_9 : RT @VeneziaFC_IT: Sono 2??7?? i convocati per la partita contro il Perugia ?? -