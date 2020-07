Veneto, altri 117 positivi legati al focolaio di Treviso. Zaia: nessun migrante esca da quel centro (Di venerdì 31 luglio 2020) Nella conferenza stampa odierna Luca Zaia ha annunciato che in Veneto si registrano altri 117 casi di persone positive al Covid 19. Un aumento legato al focolaio di Treviso. E più esattamente al centro di accoglienza migranti di Casier (Treviso), collocato all’interno dell’ex Caserma Serena, dove sono riscontrati tra gli ospiti e il personale della coop che gestisce la struttura 131 casi di positività al Covid su 330 persone sottoposte allo screening. La caserma Serena è zona rossa La caserma Serena – ha detto Zaia – “è una zona rossa sanitaria per me: io tifo perché gli ospiti se ne vadano dalla caserma. Stamattina ho parlato con il Prefetto di Treviso ... Leggi su secoloditalia

