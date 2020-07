Vacanze in Italia per i clandestini in quarantena: 4 milioni di euro per una super nave da mille posti (Di venerdì 31 luglio 2020) E’ stata assegnata la nave per la quarantena dei migranti destinata alla Sicilia: appartiene alla flotta di Grandi Navi Veloci. E’ quanto si apprende da fonti del Viminale. La nave, che potrebbe normalmente ospitare circa 1000 persone, sarà però utilizzabile per 600-700 migranti in base alle misure di distanziamento previste contro il covid 19. A bordo saranno attrezzati percorsi anti covid. Nel giro di qualche giorno l’imbarcazione sarà in servizio in Sicilia. Inoltre il Viminale sarebbe al lavoro per reperire una seconda nave da inviare in Calabria. Una spesa enorme per sostenere i clandestini in quarantena Una nave che, in base all’avviso del ministero dei Trasporti del 13 luglio e in scadenza il 16 luglio prossimo, ... Leggi su secoloditalia

Viaggiare senza pensieri, con classe e protette è facile, se si ha un conto buddybank. Grazie al modulo Love, viaggiare non è mai stato così facile. I titolari di conto corrente buddybank che attivano ...

Voucher vacanza, 1.300 turisti in più in Monferrato

(ANSA) - ASTI, 31 LUG - Sono oltre 1.300 i turisti in più in arrivo quest'estate in Monferrato per soggiornare nelle strutture ricettive che hanno aderito al progetto voucher vacanza in Piemonte. Lo r ...

