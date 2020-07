Usmate Velate (Monza) – Tragico schianto tra camion e auto: morti e feriti (Di venerdì 31 luglio 2020) L’incidente è avvenuto all’alba a Usmate Velate, nella provincia di Monza e Brianza. Soccorsi inutili, il giovane è morto sul colpo. Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto all’alba di oggi, venerdì 31 luglio, a Usmate Velate, nella provincia di Monza e Brianza. Il giovane è deceduto dopo essersi schiantato con la propria auto … Leggi su periodicodaily

L'auto sventrata, con i pezzi di lamiera disseminati sull'asfalto. E un camion fermo, in diagonale, in mezzo alla strada, rimasto così forse dopo un'ultima disperata manovra per tentare di evitare l'i ...Un ragazzo di 27 anni, Fabio Carzaniga, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto all'alba di oggi, venerdì 31 luglio, a Usmate Velate, nella provincia di Monza e Brianza. Il giovan ...