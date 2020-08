Uscite Amazon Prime Video Agosto 2020: The Head, Misfits, Chemical Hearts, World’s Toughest Race (Di sabato 1 agosto 2020) Uscite Amazon Prime Video Agosto 2020: arrivano The Head, il film Chemical Heats, la serie d’avventura con Bear Grylls World’s Toughest Race Eco-Challenge Fiji. Arriva Misfits Uscite Amazon Prime Video Agosto 2020 – Un mese senza un grosso titolo di richiamo in attesa di The Boys 2 il 4 settembre, ma con qualche interessante aggiunta in catalogo sia tra i titoli conosciuti che tra le novità. Il 31 luglio sono inoltre arrivati due titoli The Last Narc una docuserie in 4 episodi che racconta il rapimento e omicidio di Enrique Kiki Camarena agente della DEA e il film indiano ... Leggi su dituttounpop

