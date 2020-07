USA, indice PMI Chicago segnala ritorno a crescita attività (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Si rafforza l’attività manifatturiera nell’area di Chicago, portandosi in zona espansione. Nel mese di luglio, l’indice PMI Chicago si è attestato a 51,9 punti dai 36,6 punti del mese precedente. Il dato risulta sopra le attese degli analisti che erano per una risalita fino a 43,9 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : USA indice USA, Indice costo lavoro (QoQ) nel secondo trimestre Teleborsa Indici europei tentano il rimbalzo sulla scia delle trimestrali Usa

L’affastellarsi dei conti del secondo trimestre 2020, il più colpito dalla crisi coronavirus, e il crollo del Pil statunitense, stimato intorno al 32,9%, hanno contribuito ieri ad affossare gli indici ...

Dow Jones in ribasso, disoccupazione e Pil affossano Wall Street

Nessun segnale di ripresa all'orizzonte per gli Stati Uniti, che oggi attendevano con ansia sia i dati sulle richieste settimanali di disoccupazione (dopo l’inversione di tendenza della volta scorsa) ...

