USA: Era contrario all’uso della mascherina – Politico repubblicano muore di Covid (Di venerdì 31 luglio 2020) (A cura della redazione di “Adotta anche tu un analfabeta funzionale”) Stati Uniti d’America : Herman Cain, 74 anni, Politico repubblicano e imprenditore, è recentemente deceduto a causa del Covid dopo tre settimane di ricovero in ospedale. Cain aveva partecipato, a fine giugno, al comizio di Donald Trump nel palazzetto di Tulsa, in Oklahoma. Un comizio che in molti hanno contestato perché ritenuto inopportuno e la cui partecipazione non è stata infatti molto alta. La notizia della morte di Herman Cain è stata rilanciata da tutte le principali testate americane e ha fatto il giro del mondo. Ha fatto molto scalpore il fatto che Cain, solo poche settimane prima, avesse criticato in più occasioni l’uso della ... Leggi su giornalettismo

