Uragano di categoria 1 raggiunge Cuba: venti a 130 km (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Uragano Isaias minaccia Cuba. Il fenomeno naturale, infatti, ha già raggiunto il territorio centro americano e si è fatto sentire con mareggiate choc e venti a 130 km orari. L’Uragano Isaias minaccia spaventosamente il territorio Cubano. Come infatti riporta l’Insmet, ovvero l’istituto Cubano di meteorologia della Cuba, il fenomeno ha già raggiunto la zona orientale … L'articolo Uragano di categoria 1 raggiunge Cuba: venti a 130 km proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RaiNews : La tempesta Isaias è diventata un uragano di categoria 1 nel sud delle Bahamas, con venti massimi sostenuti fino a… - MeteoInDiretta : In poche ore la tempesta tropicale Isaias formatasi sul Mar dei Caraibi ha raggiunto la categoria di uragano:… - LorenzoRomeri : RT @RaiNews: La tempesta Isaias è diventata un uragano di categoria 1 nel sud delle Bahamas, con venti massimi sostenuti fino a 130 chilome… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: La tempesta Isaias è diventata un uragano di categoria 1 nel sud delle Bahamas, con venti massimi sostenuti fino a 130 chilome… - ZPeppem : RT @RaiNews: La tempesta Isaias è diventata un uragano di categoria 1 nel sud delle Bahamas, con venti massimi sostenuti fino a 130 chilome… -