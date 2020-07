Uomini e Donne news: arriva una nuova segnalazione su Nicola Vivarelli, fiamma di Gemma (Di venerdì 31 luglio 2020) nuova segnalazione su Nicola Vivarelli Qualche ora fa la nota influencer Deianira Marzano ha sganciato delle nuove bombe mediatiche che riguardano uno dei protagonisti del Trono over di Uomini e Donne. La donna ha postato tra le Stories di Instagram un messaggio che ha ricevuto direttamente da una sua seguace. In poche parole l’utente web ha fatto una segnalazione su Nicola Vivarelli, ovvero il giovane cavaliere che aveva conquistato il cuore di Gemma Galgani. Cosa è successo? Sembra che questa ragazza abbia incontrato in questi giorni il 26enne, il quale avrebbe fatto una rivelazione davvero interessante ed inedita: “Ho incontrato Sirius…Ci siamo fatti la foto insieme…Gli ho chiesto ... Leggi su kontrokultura

