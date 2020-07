“Una vita da best seller”. L’attrice italiana compie 100 anni: l’abbraccio del Paese a una donna unica (Di venerdì 31 luglio 2020) Franca Valeri in un’intervista esclusiva diffusa da Il Corriere della Sera. A intervistarla è Aldo Cazzullo nella casa di campagna romana dove abita la celebre attrice e sceneggiatrice che proprio il 31 luglio festeggia i suoi 100 anni. Il racconto di una vita si dispiega tra le fotografie di Franca e i suoi più vivi ricordi. Come riportato nell’articolo “Alle sue spalle, le foto di un secolo italiano”. In seguito a una caduta che ha causato la rottura di otto costole, Franca Valeri è costretta alla sedie a rotelle da circa tre anni, ma non per questo perde lucidità e ironia. Tende persino a specificare che “I denti sono tutti miei. Merito di papà: era ossessionato dai denti, temeva che avessi la bocca troppo larga, e mi mandava ogni mese dal dentista, che lo ... Leggi su caffeinamagazine

