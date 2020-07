Una vita anticipazioni sabato pomeriggio: il piano di Alfredo, i sospetti di Genoveva (Di venerdì 31 luglio 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il primo agosto 2020? Come ogni sabato, anche domani, l’appuntamento con la soap spagnola raddoppia. E infatti vedremo Una vita alle 14 circa su Canale 5 e poi i nuovi episodi di Acacias 38 si trasferiranno su Rete 4 per una prima serata a tutta soap. Ma che cosa sta succedendo ad Acacias 38 e quali sono le ultime notizie dalla Spagna? Nelle nostre anticipazioni vi abbiamo già detto di non perdere di vista Ursula che a quanto pare ha messo su una strana alleanza con Genoveva con un compito particolare che presto scopriremo. La Dicenta tornerà a essere la donna spietata di un tempo…Intanto anche Genoveva deve fare i conti con il piano di Alfredo e le novità che ... Leggi su ultimenotizieflash

trash_italiano : Perché uno nella vita dovrebbe stare con una come Anna? Chiedo. #TemptationIsland - CatalfoNunzia : Il #29luglio 1976 Tina Anselmi diventò Ministro del Lavoro, prima volta in Italia che una donna andava a ricoprire… - emenietti : ???? oggi un robot grande quanto un suv parte per un lungo viaggio verso marte. è una delle missioni interplanetarie… - aghiperparole : RT @ritadallachiesa: Dove sono finite le gentili signore del #ChallengeAccepted ? Ovvero donne in difesa delle donne? Donne che supportano… - witchm_ : Mi sembra di conoscerlo da una vita -