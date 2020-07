Una Vita, anticipazioni oggi 31 luglio: la perfida Ursula (Di venerdì 31 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 31 luglio 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 alle 14.10? Ursula continua a manipolare la povera Agustina, che sta iniziando a pensare sempre di più a farla finita. Allo stesso tempo la Dicenta racconta bugie anche ai suoi vicini. Ma c’è chi si sta accorgendo che qualcosa non va… Genoveva e il nuovo marito, Alfredo Bryce, hanno un piano ben precisoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

