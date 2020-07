UNA VITA Anticipazioni 3-8 agosto 2020: Genoveva rapisce Milagros (Di venerdì 31 luglio 2020) Le Anticipazioni di Una VITA sono pronte a rivelarci la trama delle puntate che saranno trasmesse da lunedì 3 a sabato 8 agosto 2020. Vi ricordiamo che la soap spagnola andrà in onda da lunedì a venerdì su Canale 5 alle 14.10, mentre il sabato su Rete 4 in prima serata. Ma adesso vediamo in dettaglio cosa ci aspetta. Anticipazioni Una VITA: Ramon recupera l’affetto di Milagros grazie a Carmen Episodio del 3 agosto. Alfredo e Genoveva convincono con l’inganno Liberto e Rosina ad investire il loro denaro nella Banca Americana. Dopo aver fatto il regalo sbagliato a Milagros, Ramon tenta di recuperare, ma purtroppo finisce per causare una reazione allergica alla piccola. Il ... Leggi su soaptvanticipazioni

