Un vero life coaching social (Di venerdì 31 luglio 2020) Andj life aiuta a far crescere la vostra visibilità via *Instagram.* Andate a dare un'occhiata al profilo @andj official <https://www.instagram.com/andj official/?hl=it>, di *Antonio Spadaccini,* che ne ha fatto una vera e propria professione. *Quando hai iniziato a lavorare come life coaching social?* "*I social sono fondamentali per avere visibilità su ciò che si vuole comunicare, nel mio caso Instagram è stato fondamentale per farmi conoscere come dj e influencer.* *Man mano che lo utilizzavo, mi rendevo conto delle potenzialità della condivisione, così ho cominciato a studiarne i meccanismi e ho sperimentato sul mio profilo come farlo aumentare a livello di seguaci e contenuti.* *Poi, sono arrivate le prime collaborazioni con utenti e aziende, che ... Leggi su liberoquotidiano

