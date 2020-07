Un Posto al Sole, chi è Antonella Prisco, l’interprete di Mariella Altieri nella soap? Vita privata, figlio, curiosità (Di venerdì 31 luglio 2020) Scopriamo qualcosa in più su Antonella Prisco, l'Attrice Interprete di Mariella Altieri, Protagonista delle puntate della soap in onda su Rai3, Un Posto al Sole. Leggi su comingsoon

guastellae : RT @suaperfidia: Vanno Vengono Ritornano E magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere… - gighea : RT @suaperfidia: Vanno Vengono Ritornano E magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere… - RetwittL : RT @suaperfidia: Vanno Vengono Ritornano E magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere… - giulyfol13 : #6MonthsOfWalls Siamo tutti così orgogliosi di te @Louis_Tomlinson ! Questo album ha un posto speciale nei cuori d… - ridebreath : @stocazzzzzo Un posto al sole -