UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 3 agosto 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 3 agosto 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata lunedì 3 agosto 2020Niko (Luca Turco) capisce che Susanna (Agnese Lorenzini) non è ancora tanto convinta riguardo al prossimo matrimonio… Marina (Nina Soldano) si dedica tantissimo al lavoro pur di dimostrare di essere all’altezza del ruolo di amministratore delegato dei cantieri, ma Fabrizio (Giorgio Borghetti) trova il modo giusto per starle vicino. Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) ricevono una visita inattesa proprio quando, ormai sposati, sono in procinto di vivere la loro prima notte di nozze! Un POSTO al ... Leggi su tvsoap

