Ultimi Sondaggi Politici oggi 31 luglio, Lega ancora giù: meno 10% nell’ultimo anno (Di venerdì 31 luglio 2020) Il barometro Politico Demopolis ha diffuso il suo ultimo Sondaggio elettorale, a distanza di un mese dal precedente, per vedere come è cambiato lo scenario politico nelle ultime settimane. I dati sono molto interessanti e ci sono differenze sostanziali rispetto al Sondaggio fatto a fine giugno. Andiamo allora a vedere chi sale e chi scende, se si andasse a votare domani. Sondaggi Politici elettorali di oggi: Ultimi dati di Demopolis, Lega giù Il primo dato che salta subito all’occhio in questi Ultimi Sondaggi elettorali è quello che riguarda il primo partito in Italia, la Lega di Matteo Salvini. Il carroccio infatti continua il suo trend in discesa e rispetto ad un mese fa perde ... Leggi su pensionipertutti

Investireoggi : Sondaggi politici oggi 31 luglio: la Lega mai così già negli ultimi due anni, Pd e M5S crescono e sorridono… - nickpan21 : @PoliticaPerJedi È vero. Dire che Renzi ha lasciato il PD al 18% è un fatto. Fermarsi a questa frase senza articola… - sud_delmondo : RT @ottogattotto: Quindi se #Zingaretti baratta Berlinguer con Casaleggio la colpa è di Renzi. Poi si stupiscono se gli ultimi sondaggi non… - 9Roby11 : RT @ottogattotto: Quindi se #Zingaretti baratta Berlinguer con Casaleggio la colpa è di Renzi. Poi si stupiscono se gli ultimi sondaggi non… - Accipiter618 : @matteorenzi Dagli ultimi sondaggi sei al 2,2 percento..ma dove vuoi andare? Ma nasconditi. -